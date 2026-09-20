"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب

أوضح جهاز الإعلام في أن "الفيديو المتداول لرئيس الحزب الجميّل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة، أعدّه ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجري تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب".





وأشار الى أن "الكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحاً لدمج ميليشيا في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج " "، وموقف واضح وثابت: لا لشرعنة السلاح خارج الدولة، ولا لدمج حزب الله في الجيش أو أي ".



وأكد أنه "لم يكن مستغرباً أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدّمون أنفسهم كسياديين مادةً أعدّها إعلام حزب الله ويحملها شعاره، للنيل من الكتائب ومواقفها السيادية".



ودعا الجهاز في بيان أن " من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعد إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى مقطع مجتزأ أنتجه إعلام حزب الله. فالسيادة لا تُدافع عنها موادّ يصنعها من يناقضونها".