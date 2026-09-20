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محليات

"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب

2026-09-20 | 11:43
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&quot;لا لدمج حزب الله في الجيش&quot;.. بيان للكتائب
"لا لدمج حزب الله في الجيش".. بيان للكتائب

أوضح جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية أن "الفيديو المتداول لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل هو فيديو قديم ومجتزأ من مقابلة كاملة، أعدّه ونشره موقع إلكتروني تابع لحزب الله ويحمل شعاره، ويجري اليوم تداوله خارج سياقه لتشويه موقف الكتائب".

وأشار الى أن "الكلام الوارد في المقطع لم يكن طرحاً لدمج ميليشيا حزب الله في الجيش، بل جاء في سياق شرح كيفية معالجة ملف السلاح، مع التأكيد على رفض نموذج "الحشد الشعبي"، وموقف الكتائب واضح وثابت: لا لشرعنة السلاح خارج الدولة، ولا لدمج حزب الله في الجيش أو أي مؤسسة أمنية".

وأكد أنه "لم يكن مستغرباً أن يلجأ حزب الله إلى اجتزاء المواقف وتشويهها، فإن المستغرب والمستهجن أن يستخدم بعض من يقدّمون أنفسهم كسياديين مادةً أعدّها إعلام حزب الله ويحملها شعاره، للنيل من الكتائب ومواقفها السيادية".

ودعا الجهاز في بيان أن " من يريد مناقشة موقف الكتائب فليعد إلى المقابلة كاملة وإلى مواقفها المعلنة، لا إلى مقطع مجتزأ أنتجه إعلام حزب الله. فالسيادة لا تُدافع عنها موادّ يصنعها من يناقضونها".
 
 
 
 
 
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