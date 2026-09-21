قد تبدأ بضربة محدودة وتنتهي بحرب أوسع.. أين يقف حزب الله؟ (اللواء)

ويقول السياسي ان المسالة بالنسبة الى لم تعد مرتبطة فقط المستمر على الجنوب، بل بطبيعة التطورات التي يمكن ان تشهدها المنطقة، فاذا بقي التصعيد ضمن حدود الرسائل والضربات المحسوبة، قد يستمر الحزب في ادارة المرحلة كما يحصل الان، اما اذا انتقلت المواجهة الى استهداف مباشر لايران او توسعت لتشمل ساحات اساسية في محور وحتى داخل ، فان قواعد اللعبة ستتغير، وسيصبح بقاء الحزب خارج المواجهة اكثر صعوبة، ويصبح احتمال دخوله الحرب امرا واقعا.



وفي هذه الحالة، يعتبر السياسي، انه لن يكون ضروريا ان تبدأ المواجهة بحرب شاملة، بل قد تنطلق برد محسوب او سلسلة عمليات دقيقة، قبل ان تحدد طبيعة الرد الاسرائيلي ومداه ما اذا كانت الامور ستبقى تحت السيطرة او تنزلق الى مواجهة اوسع.



المشكلة كما يقول السياسي ان التصعيد المحدود في منطقة مترابطة كساحات المنطقة، لا ضمان لبقائه محدودا، فضربة كبيرة في او اليمن او قد تفتح جبهة في مكان آخر، من هنا، فان "الصمت الاستراتيجي" الذي اتاح لحزب الله خلال المرحلة الماضية مساحة للمراقبة والمناورة قد يصل الى لحظة يصبح فيها غير كاف لادارة المرحلة.



ويؤكد السياسي، ان الحزب لا يحتاج بالضرورة الى اتخاذ قرار مسبق بالحرب كي يجد نفسه داخلها، بل قد تفرض عليه التطورات الاقليمية الانتقال من الانتظار الى الفعل، خصوصا اذا اعتبر ان بقاءه خارج المواجهة لم يعد يحمي قواعد الردع التي قام عليها توازن المرحلة السابقة، رغم حجم الخروقات والعدوان الذي لم يتوقف منذ توقيع اتفاق اطلاق النار في تشرين الثاني 2024.