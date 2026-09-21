في الجنوب.. نسف منازل وغارات وقصف مدفعي

أفادت بأن الطيران الحربي أغار صباحًا، على وادي بلدة زبقين، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وعنيف على ومجدل زون والأودية المجاورة.