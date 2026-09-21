"حزب الله" اشترط وأبلغ المعنيين!

وقد تكرر المشهد في مناسبة مماثلة قبل أيام مصادر سياسية أكدت للجديد أن لا لقاءات بين الرئاسة الأولى أو أي من مستشاريها حاليا مع حزب الله
خاصة أن الحزب يشترط مراجعة لكل المسار السياسي انطلاقا من تاريخ الثاني من آذار وما تلاه إضافة الى تقديم مقاربة جديدة
للملف اللبناني وفي المعلومات أن حزب الله أبلغ من يعنيهم الأمر وتحديدا الوسطاء بأنه يضع سقفا محددا قبل عودة التواصل مع رئيس الجمهورية وهو ما سبق أن تبلغه اللواء
حسن شقير خلال لقائه مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله حسن عبدلله الذي فند المسار الرسمي فمن وجهة نظر الحزب يجب على الاقل وقف التفاوض الى حين وقف الاعتداءات علما أنه بعد مهمة شقير نصحت إحدى الشخصيات الامنية الكبيرة حزب الله بضرورة التواصل مع بعبدا
لكنها لم تفض الى أية نتائج مصادر في حزب الله قالت للجديد إن العلاقة مع بعبدا لا تزال مقطوعة على الرغم من بعض المحاولات لاعادة الحرارة بينهما فبالنسبة للحزب الموقف لا يرتبط بعقد اللقاء وانما بالنتائج المتوقعة منه وبالتالي إذا لم تكن ايجابية فإن أضرار انعقاد اللقاء وتداعياته ستكون اكبر من عدم حصوله وبالتالي لا ظروف ناضجة بين الطرفين والجنوب شاهد أما على خط التغيير الوزاري فيبدو أن الملف قد طوي حاليا بجهود ورغبة إحدى الشخصيات العاملة على خط الملف اللبناني فعلى الرغم من بعض الملاحظات على أداء بعض الوزراء فإن لبنان
لا يحتاج الآن الى أي اهتزاز وخصوصا حكوميا إضافة الى أن أي تعديل يحتاج الى سياق آخر