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المنطقة على فوهة حرب جديدة.. ترامب اقتنع بخطة نتنياهو؟ (الديار)
2026-09-21 | 23:58
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المنطقة على فوهة حرب جديدة.. ترامب اقتنع بخطة نتنياهو؟ (الديار)
جاء في صحيفة
الديار
:
تشير مصادر
واسعة
الاطلاع إلى أن «احتمالات الحرب ارتفعت كثيرا في الساعات الماضية»، رابطة ما يحصل «بالوضعية الداخلية لنتنياهو وترمب عشية الانتخابات سواء في أميركا أو
في إسرائيل
، بحيث أن آخر المعطيات
الانتخابية
بالنسبة لهما ليست مشجعة على الإطلاق، فليس خافيا أن
نتنياهو
منذ فترة يضغط على الرئيس الأميركي لتصعيد كبير في المنطقة وتوجيه ضربة قاضية لإيران، لكن ترمب كان متريثا لأنه لا يريد أن تكون نتيجة أي جولة قتالية
جديدة
مماثلة للجولة السابقة التي كانت بمثابة فشل ذريع له، لأن تكرار هذه التجربة سيعني عمليا
القضاء
على حظوظ الجمهوريين الانتخابية».
وتضيف المصادر:«ليس مستبعداً أن يكون
ترامب
قد اقتنع بوجهة نظر نتنياهو ويتوجه للعودة للتصعيد العسكري في المنطقة اعتقاداً منه أن ذلك سيخدمه انتخابياً. لكن لا يمكن الحسم بذلك أيضاً باعتبار أن من يتابع عن كثب آداء ومواقف ترامب قد يضع ذلك في إطار التصعيد الكبير الذي يسبق العودة إلى طاولة التفاوض علماً أن هناك جهودا حثيثة وكبيرة تبذل في المنطقة لتحقيق هذا الهدف».
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