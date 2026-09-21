عاجل
بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل
بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل
تفجير عنيف استهدف وادي السلوقي جنوبي لبنان
تفجير عنيف استهدف وادي السلوقي جنوبي لبنان
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
02:44
رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟
02:26
هل يفتح "حزب الله" جبهة الشّارع؟ (النهار)
02:14
عملية أمنية في السعديات.. وهذا ما عُثر عليه داخل السيارة
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة
01:45
عراقجي يحذّر: الحرب لم تنتهِ
محليات
الرئيس سلام يبحث مع الرئيس التركي تطورات لبنان والمنطقة والجهود لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار
2026-09-21 | 17:36
A-
A+
الرئيس سلام يبحث مع الرئيس التركي تطورات لبنان والمنطقة والجهود لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار
مقالات ذات صلة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث باتصال مع نائب حاكم أبوظبي جهود الدبلوماسية والتنسيق لخفض التصعيد بالمنطقة
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء بحث باتصال مع وزير الخارجية السعودي جهود تعزيز الاستقرار بالمنطقة
ولي العهد السعودي يبحث مع سلطان عمان التطورات في المنطقة وجهود حفظ استقرارها
الرئيس سلام يبحث مع الرئيس التركي تطورات لبنان والمنطقة والجهود لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار
محليات
الرئيس
التركي
تطورات
لبنان
والمنطقة
والجهود
التصعيد
وتعزيز
الاستقرار
العودة الى الأعلى
بعلبك تقف إلى جانب ميس الجبل.. المستشفى للعلاج وليس للاعتداء
أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة
اقرأ ايضا في محليات
02:56
بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل
02:56
بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل
02:44
رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟
أفاد مراسل الجديد بأن إشكالاً مسلحاً وقع في بلدة قب الياس
02:44
رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟
أفاد مراسل الجديد بأن إشكالاً مسلحاً وقع في بلدة قب الياس
02:40
تفجير عنيف استهدف وادي السلوقي جنوبي لبنان
02:40
تفجير عنيف استهدف وادي السلوقي جنوبي لبنان
يحدث الآن
محليات
02:56
بشارة الأسمر بعد لقائه الرئيس عون: طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل
محليات
02:44
رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟
محليات
02:40
تفجير عنيف استهدف وادي السلوقي جنوبي لبنان
اخترنا لكم
محليات
02:34
قبل انتهاء مهمتها.. بيان لليونيفيل عن الجنوب!
محليات
02:14
عملية أمنية في السعديات.. وهذا ما عُثر عليه داخل السيارة
محليات
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-17
وزارة الاقتصاد تعلن رفع سعر ربطة الخبز.. فكم بلغت؟
2026-09-15
مخدرات من لبنان إلى سوريا.. إحباط عملية تهريب
2026-09-16
النفط يتراجع.. والذهب؟
2026-07-06
بين النزوح والإيواءِ والعودة.. وزيرة الشؤون تشرح أعباء الحرب بالأرقام (تقرير خاص)
2026-09-11
المنزل السيارة.. فقط في لبنان! (فيديو)
2026-09-19
لسالكي ضهر البيدر.. إليكم وضع الطريق
بالفيديو
بالفيديو
14:46
(ففي بيروت.. السيارات مجددا تحت مرمى الصخور (فيديو)
14:33
الرضوان بعد الضربات.. ما هو واقع قوة الحزب ومهامها اليوم؟ (تقرير)
14:11
في طهران.. صراع الأجنحة على قرار الحرب والسلام.. فلمن القرار؟ (تقرير)
13:40
"إسناد 3".. هل يفعلها الحزب مجدداً؟ (تقرير)
13:20
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2026
13:17
"حزب الله" اشترط وأبلغ المعنيين!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
05:35
أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
05:35
أمطار وضباب ورياح… إليكم طقس الأيام المقبلة
محليات
13:17
"حزب الله" اشترط وأبلغ المعنيين!
محليات
13:17
"حزب الله" اشترط وأبلغ المعنيين!
محليات
11:25
"بعضها انفجر قرب نصرالله".. تقرير إسرائيلي جديد عن البيجر
محليات
11:25
"بعضها انفجر قرب نصرالله".. تقرير إسرائيلي جديد عن البيجر
محليات
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة
محليات
02:08
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. إليكم التسعيرة
محليات
05:10
بعد اختفائه لشهرين.. "ستوري" واتساب أوقعته بيد القوى الأمنية
محليات
05:10
بعد اختفائه لشهرين.. "ستوري" واتساب أوقعته بيد القوى الأمنية
محليات
23:58
المنطقة على فوهة حرب جديدة.. ترامب اقتنع بخطة نتنياهو؟ (الديار)
محليات
23:58
المنطقة على فوهة حرب جديدة.. ترامب اقتنع بخطة نتنياهو؟ (الديار)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026