لقاء بين سلام والرئيس الإيراني؟ (المدن)

علمت "المدن" أن لقاء سيعقد بين رئيس الحكومة والرئيس





على هامش اجتماعات للأمم المتحدة، علماً أن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه بين مسؤولي البلدين منذ أشهر طويلة وسيتم البحث في مختلف العلاقات بين البلدين.