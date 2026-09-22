إلى سالكي ضهر البيدر.. انتبهوا!

أفادت المروري

باستكمال أعمال التزفيت على جسر صعوداً باتجاه ، ما يستدعي تحويل السير إلى – ، وذلك من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.