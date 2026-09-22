رقعة الاحتلال تكبر.. والجنوب أمام خيارات صعبة (أساس ميديا)

تستمر المراوحة التي تزنّر الملفّ اللبناني في ما يخصّ واقع الاحتلال جنوباً، وتلبية نداء دعم الجيش، وإيجاد البديل عن قوات “اليونيفيل”، من دون أن يحمل اجتماع الجمعية العامّة للأمم المتحدة أو لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع ماركو روبيو، المؤجّل منذ نيسان الماضي “بسبب الأوضاع الداخلية”، أي مؤشّر عملي لكسر هذه المراوحة، على أي من هذه المستويات.

عَكس أول من أمس وصول 70 مستوعباً من الذخائر المختلفة ضمن برنامج المساعدات الأميركية المخصّصة للجيش اللبناني إلى مرفأ ، المؤشّر العملي لاستمرار تدفّق المساعدات، ولو “بالقطّارة” إلى المؤسّسة العسكرية، مُقارنة بالحاجيات المطلوبة.

عملياً متطلّبات الجيش هائلة، والحنفية الدولية مقفلة بإحكام، فيما التوتر الآخذ في التصاعد في المنطقة، والستاتيكو الداخلي يمهّدان لمرحلة استنزاف طويلة جداً، والسؤال الأكبر التي يتمحور حولها هو: هل تنتهي هذه المرحلة بتدخّل أميركي دبلوماسي حاسم، كما يطلب ؟ أم تفرض شروطها عسكرياً، وتتولّى مهمّة نزع سلاح “الحزب” كخيار أوحد يُمهّد لبدء انسحابها من لبنان مترافقاً مع تنفيذ الجيش لسلسة شروط قبل تسليمه مناطق الانسحاب؟