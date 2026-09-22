هل يفتح "حزب الله" جبهة الشّارع؟ (النهار)

قد لا تكون الوقفة الاحتجاجية المرتقبة رفضاً لاستمرار وقف الرحلات الجوية بين وإيران مجرد تحرك مطلبي عابر. فالملف الذي بدأ في شباط الماضي، مع توقف الرحلات والاعتصامات التي شهدها طريق ، يعود في توقيت سياسي أكثر حساسية.في المقابل، تتمسك الدولة بتبرير يرتبط أساساً بالعقوبات المفروضة على شركات الطيران ، والتي تجعل وضعها مشابهاً، من هذه الناحية، لشركات الطيران الروسية التي لا تسيّر رحلات إلى لبنان. وتضاف إلى ذلك مشكلة تأمين الوقود للطائرات بسبب رفض الشركات الموجودة في تأمينها خوفاً من .يعتبر منظمو التحرك أن للبنان مصلحة مباشرة في عودة الرحلات، في ظل وجود جالية إيرانية، وحركة تجارية، وزوار، فضلاً عن طلاب لبنانيين يتابعون دراستهم في . لكن أهمية الملف اليوم تكمن في احتمال أن يتحول إلى واحد من عناوين ضغط أوسع على الحكومة.حتى الآن، لم يصدر عن " " موقف علني يتبنى المواجهة في هذا الملف. لكن معلومات "النهار" تشير إلى احتمال أن يشهد الشارع في المرحلة المقبلة سلسلة تحركات، بعضها معلن ومدعوم سياسياً، ولا سيما في ملف القرى والبلدات المدمرة، وقد بدأت مؤشرات ذلك في مناطق من النبطية والبقاع ، إضافة إلى تحركات مطلبية واجتماعية لا تحمل بالضرورة طابعاً حزبياً أو طائفياً مباشراً.ويُتوقع أن تكون هناك مشاركة من جمهور الحزب في هذه التحركات، من دون أن يتصدر الحزب الدعوة إليها أو يتبناها رسمياً. لا يمكن القول حتى الآن إن "حزب الله" قرر فتح مواجهة مباشرة مع الدولة. لكن عودة الاحتجاج حول الطيران ، بالتزامن مع تحركات أخرى محتملة، قد تكون مؤشراً إلى انتقال تدريجي من الضغط السياسي داخل المؤسسات إلى الضغط في الشارع.