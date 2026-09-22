رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟

وادي الدلم بالقرب من المدرسة الأهلية وعلى مقربة من ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى.

وبحسب المعلومات، بدأ الإشكال على خلفية خلاف بين أفراد من عائلة واحدة، قبل أن يتطور إلى إطلاق نار واستخدام أسلحة.

وأصيب خلال الإشكال أيضاً شخص لم يكن طرفاً في الخلاف، بعدما تعرض لإطلاق نار أثناء وجوده في مكان عمله.

وفي أعقاب الحادثة، طالب رئيس بلدية قب الياس بتعزيز الإجراءات الأمنية في البلدة.