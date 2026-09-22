رصاص في وضح النهار و5 جرحى.. ماذا حصل قرب المدرسة؟

وادي الدلم بالقرب من المدرسة الأهلية وعلى مقربة من مبنى البلدية ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى.
وبحسب المعلومات، بدأ الإشكال على خلفية خلاف بين أفراد من عائلة واحدة، قبل أن يتطور إلى إطلاق نار واستخدام أسلحة.
وأصيب خلال الإشكال أيضاً شخص لم يكن طرفاً في الخلاف، بعدما تعرض لإطلاق نار أثناء وجوده في مكان عمله.
وفي أعقاب الحادثة، طالب رئيس بلدية قب الياس بتعزيز الإجراءات الأمنية في البلدة.
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس خريفي متقلب نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية.
اعتبر العميد المتقاعد بسام ياسين خلال حلقة جديدة من برنامج "الحدث" أن مقتل الجيش والحزب معاً سيؤدي إلى قتال داخلي، ورئيس الجمهورية واعٍ لهذه المسألة.
أفاد مراسل الجديد بأن أهالي طلاب مدرسة الفارابي وفاعليات في منطقة القبة بطرابلس قطعوا الطريق أمام المدرسة، احتجاجاً على قرار وزاري بإقفالها مع بدء العام الدراسي.