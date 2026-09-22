في بعلبك.. توقيف مطلوبَين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر

صدر عن البيان الآتي:



أوقفت وحدة من الجيش في منطقة السفري - المواطن (ع.ق.) أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالأسلحة. خلال عملية التوقيف، تعرّض عناصر إلى إطلاق نار فردّوا بالمثل من دون وقوع إصابات.



إثر ذلك، نفّذت وحدة أخرى عمليات دهم في المنطقة وأوقفت السوري (ع.ف.) لمشاركته في نقل الأسلحة إلى مكان آخر، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.