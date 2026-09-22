بين مخزومي والسفير الفرنسي.. مؤتمر دعم الجيش والتطورات المحلية والإقليمية

صدر عن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان البيان الآتي:



زار اليوم وفد من نقابة عمال المخابز، برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري، ونائب أمين السر سماح الترك، ومسؤول الإعلام ماجد عبيد، معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه بالوزارة، بحضور رئيس دائرة العلاقات المهنية والنقابات الأستاذ ماهر الغول.



وساد الاجتماع جو من الصراحة والشعور بمعاناة العمال ومطالبهم المحقة، وتسوية أوضاع العمال الأجانب وتسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والحرص على تأمين رغيف الخبز للمواطنين.



وسلّم الوفد مذكرة إلى معالي الوزير، تضمنت معاناة العمال ومطالبهم المحقة والمزمنة:



1- التشدد في حماية حقوق العمال من خلال تطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء.