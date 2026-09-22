مخزومي: حماية الصحافيين مسؤولية لا تقبل المساومة
شارك النائب فؤاد مخزومي في حفل توزيع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في دورتها 21، الذي أُقيم في حدائق قصر سرسق، بدعوة من سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال.
وأشار مخزومي إلى أن المناسبة تشكّل تكريماً للكلمة الحرة ووفاءً لسمير قصير، مؤكداً أن حرية التعبير تبقى ركيزة أساسية للديمقراطية، وأن حماية الصحافيين وحقهم في كشف الحقيقة مسؤولية لا تقبل المساومة.
كما توجّه بالشكر إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة سمير قصير على دعمهما المستمر لحرية الصحافة، مهنئاً الفائزين بالجائزة.