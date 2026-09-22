نقابة عمال المخابز تعرض مطالبها أمام وزير العمل

2- تسجيل جميع عمال المخابز والأفران لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون استثناء، والتصريح عن الأجور الفعلية لحماية حقوق العمال في تعويضات نهاية الخدمة، وعدم المسّ بالتعويضات العائلية.
3- تكثيف دوريات التفتيش والمراقبة على الأفران المخالفة.
4- التدريب والتأهيل المهني للعمال اللبنانيين الراغبين في العمل في قطاع الأفران، للحد من البطالة.
5- تنظيم وتشريع عمل العمال السوريين وفق قانون العمل اللبناني، وإلزام أصحاب الأفران بالتصريح عن جميع العمال وتسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي.
6- منح مهلة لتسوية أوضاع العمال، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن
العام، وتحديد مهلة زمنية لتسوية أوضاع العمال السوريين العاملين في صناعة الخبز والكعك، نظراً إلى حاجة القطاع إلى خبرتهم.
وفي نهاية الاجتماع، أشاد رئيس النقابة بالدور الإيجابي لمعالي الوزير، مقدّراً جهوده الصادقة في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل ضمن الأطر القانونية، والتشدد في تسوية الأوضاع القانونية وعدم التهاون مع المخالفين.
وأضاف: "إننا على ثقة بحرصكم الدائم وسعيكم المستمر لتحسين أوضاع العمال. جهودكم، يا معالي الوزير، تعيد الثقة بدور الوزارة حاميةً للعدالة الاجتماعية".