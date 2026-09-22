تمريرة حاسمة وهدف.. بين فراس حمدان ونبيل بدر (فيديو)

الرئيس سلام التقى نظيره الإسباني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس سلام التقى نظيره الإسباني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس سلام التقى نظيره الإسباني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية

أمير دولة قطر: إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية