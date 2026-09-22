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أمير دولة قطر: ندعم مؤسسات الدولة في لبنان وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية
أمير دولة قطر: إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية
أمير دولة قطر: إسرائيل تعلن على الملأ عدم الالتزام بالاتفاق في لبنان وتصر على التعامل معه بمنطق الوصاية
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محليات

تمريرة حاسمة وهدف.. بين فراس حمدان ونبيل بدر (فيديو)

2026-09-22 | 11:10
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تمريرة حاسمة وهدف.. بين فراس حمدان ونبيل بدر (فيديو)

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