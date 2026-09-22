لقاءات لرجي في نيويورك.. الجنوب والإصلاحات في الواجهة

والتقى رجي وزير خارجية قبرص، حيث تطرق البحث إلى الصيغ المقترحة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، فيما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين البلدين على الحيز الأكبر من المحادثات.

كما بحث مع وزير خارجية مسألة انتهاء مهمة «اليونيفيل» والصيغ الممكنة لملء الفراغ الذي قد تخلّفه مغادرة الدولية. وأوضح رجي موقف الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشدداً على أهمية دعم لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي .

، حيّا الوزير الألماني شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معرباً عن أمله في استكمال هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.

والتقى رجي أيضاً وزير خارجية النروج، وشكره على المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها بلاده للبنان. وأكد الوزير النروجي دعم بلاده الكامل للبنان واستعدادها لوضع خبراتها بتصرف الحكومة اللبنانية في مجال الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.

وفي هذا السياق، عرض رجي أمام نظيره النروجي التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.