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محليات

لقاءات لرجي في نيويورك.. الجنوب والإصلاحات في الواجهة

2026-09-22 | 16:33
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لقاءات لرجي في نيويورك.. الجنوب والإصلاحات في الواجهة
لقاءات لرجي في نيويورك.. الجنوب والإصلاحات في الواجهة

أجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدد من الدول الصديقة، تناولت مرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ودعم الجيش اللبناني، إضافة إلى ملفات التعاون والإصلاحات.

والتقى رجي وزير خارجية قبرص، حيث تطرق البحث إلى الصيغ المقترحة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل»، فيما استحوذ ملف الربط الكهربائي بين البلدين على الحيز الأكبر من المحادثات.

كما بحث مع وزير خارجية ألمانيا مسألة انتهاء مهمة «اليونيفيل» والصيغ الممكنة لملء الفراغ الذي قد تخلّفه مغادرة القوات الدولية. وأوضح رجي موقف الحكومة اللبنانية الداعي إلى ضرورة استمرار وجود دولي في الجنوب، مشدداً على أهمية دعم الجيش اللبناني لتمكينه من إنجاز مهمته المتمثلة في بسط سيطرة القوى الأمنية الشرعية وحدها على كامل الأراضي اللبنانية.

من جهته، حيّا الوزير الألماني شجاعة الحكومة اللبنانية في القرارات التي اتخذتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، معرباً عن أمله في استكمال هذا المسار حتى إنجازه بالكامل.

والتقى رجي أيضاً وزير خارجية النروج، وشكره على المساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها بلاده للبنان. وأكد الوزير النروجي دعم بلاده الكامل للبنان واستعدادها لوضع خبراتها بتصرف الحكومة اللبنانية في مجال الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.

وفي هذا السياق، عرض رجي أمام نظيره النروجي التحديات التي تواجهها الحكومة اللبنانية على المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والأمنية.

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