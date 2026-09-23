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محليات

لبنان واسرائيل وجهاً لوجه.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ (الجمهورية)

2026-09-23 | 01:26
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لبنان واسرائيل وجهاً لوجه.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ (الجمهورية)
لبنان واسرائيل وجهاً لوجه.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ (الجمهورية)

قالت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، إنّ "الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية المباشرة التي ترعاها واشنطن مقرّرة الشهر المقبل، ولكن لبنان لم يتبلّغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الراعي الأميركي اليها بعد".

اما بالنسبة إلى موضوع قوات "اليونيفيل"، فقالت المصادر نفسها، إنّ لبنان طرح تجديد انتدابها، وإذا تعذّر ذلك أن يتمّ تمديد مهمتها لـ6 اشهر إضافية، يُصار بعدها البتّ بمصيرها استمراراً او تبديلا بقوة دولية جديدة، وذلك بعد أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل قد فرغتا من انتخاباتهما، وكذلك بعد أن يكون قد انقشع مصير المنطقة ومستقبل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركة وإيران.

ولاحظت المصادر، بروز بعض الإشارات الإيجابية عن واشنطن وطهران، على هامش اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك، تبعث على التفاؤل باحتمال عودة الجانبين إلى المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما. مشيرة إلى ترحيب أكثر من جهة إيرانية مسؤولة بالعودة إلى المفاوضات. فيما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنّ "الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّه "لم يُحدَّد حتى الآن موعد لهذا اللقاء".
 
 
 
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رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة
04:15

رذاذ متفرق وضباب كثيف.. اليكم طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

04:15

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً يتحول تدريجا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل ودون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، مع احتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق في الفترة المسائية واستمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، مع رؤية سيئة.

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