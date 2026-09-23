لبنان واسرائيل وجهاً لوجه.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ (الجمهورية)

اما بالنسبة إلى موضوع قوات "اليونيفيل"، فقالت المصادر نفسها، إنّ لبنان
طرح تجديد انتدابها، وإذا تعذّر ذلك أن يتمّ تمديد مهمتها لـ6 اشهر إضافية، يُصار بعدها البتّ بمصيرها استمراراً او تبديلا بقوة دولية جديدة
، وذلك بعد أن تكون الولايات المتحدة
وإسرائيل قد فرغتا من انتخاباتهما، وكذلك بعد أن يكون قد انقشع مصير المنطقة ومستقبل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركة وإيران.
ولاحظت المصادر، بروز بعض الإشارات الإيجابية عن واشنطن
وطهران، على هامش اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك، تبعث على التفاؤل باحتمال عودة الجانبين إلى المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما. مشيرة إلى ترحيب أكثر من جهة إيرانية مسؤولة بالعودة إلى المفاوضات. فيما قال وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو، إنّ "الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّه "لم يُحدَّد حتى الآن موعد لهذا اللقاء".