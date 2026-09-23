لبنان واسرائيل وجهاً لوجه.. هل تعود المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ (الجمهورية)

قالت مصادر رسمية لصحيفة الجمهورية، إنّ "الجولة الثامنة من المفاوضات ـ المباشرة التي ترعاها مقرّرة الشهر المقبل، ولكن لم يتبلّغ موعدها بالتحديد ولا دعوة من الأميركي اليها بعد".





اما بالنسبة إلى موضوع قوات "اليونيفيل"، فقالت المصادر نفسها، إنّ طرح تجديد انتدابها، وإذا تعذّر ذلك أن يتمّ تمديد مهمتها لـ6 اشهر إضافية، يُصار بعدها البتّ بمصيرها استمراراً او تبديلا بقوة دولية ، وذلك بعد أن تكون وإسرائيل قد فرغتا من انتخاباتهما، وكذلك بعد أن يكون قد انقشع مصير المنطقة ومستقبل النزاع الدائر بين الولايات المتحدة الأميركة وإيران.



ولاحظت المصادر، بروز بعض الإشارات الإيجابية عن وطهران، على هامش اجتماعات المنظمة الدولية في نيويورك، تبعث على التفاؤل باحتمال عودة الجانبين إلى المفاوضات لإنهاء الحرب بينهما. مشيرة إلى ترحيب أكثر من جهة إيرانية مسؤولة بالعودة إلى المفاوضات. فيما قال الأميركي ماركو روبيو، إنّ "الولايات المتحدة منفتحة على عقد لقاء مع مسؤولين إيرانيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنّه "لم يُحدَّد حتى الآن موعد لهذا اللقاء".