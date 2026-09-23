بعد سقوط "علي الطاهر".. لماذا صمت "حزب الله"؟ مواقف جديدة لـ محمد رعد (المدن)

قال في حديث لـ"المدن" إن حزب الله
صمد أربعة أشهر في علي الطاهر "رغم إطباق الحصار جواً وبراً ورغم تعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات، متهمًا "السلطة" بأنها "كانت تراهن على جرّ المقاومة للانخراط في آلية تنفيذ خطوات الاتفاق الإطار، فلم تفلح".
يوزع رسائله المبطنة باتجاه الداخل والخارج، ويحدد علاقته برئيس الجمهورية، ويقول إنه يريد منه "أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني". وفي العلاقة مع حركة أمل، يؤكد أن "كل محاولات الدس للتفريق بينهما لن تنجح". وآثر عدم الحديث عن ملف الحوار الأميركي مع حزب الله قائلاً: "ليس عندي ما أدلي به في هذا المجال الآن".
وجاء في نص المقابلة:
- ما الذي تغيّر في حزب الله بعد استشهاد السيد حسن نصرالله؟ وهل تجاوز الحزب مرحلة الصدمة، وما هي الرؤية الجديدة التي يقودها الأمين العام الشيخ نعيم قاسم؟
الرؤية التي يلتزم بها الأمين العام والحزب راهناً هي التمسك باتفاق 27/11/2024 كأساس لإنهاء العدوان والانسحاب التام وإعادة الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وبدء ورشة الإعمار.
نراهن أيضاً بعد التطورات التي حدثت وفرضت توسعاً في أطراف الصراع، على تثبيت موضوع لبنان
بنداً أول في مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية لإنهاء الحرب في المنطقة، ونعتبر أداء السلطة اللبنانية
وانزلاقها في مسار التفاوض المباشر توصلاً إلى اتفاق الإطار، هو خزي وإذعان وتبرع للعدو بتنازلات لم يكن ليحلم بها، مما هو تفريط بالسيادة وشرعنة للاحتلال.
- لماذا التزم حزب الله الصمت بعد الإعلان عن سقوط «علي الطاهر» ولم يقدم روايته لما حصل؟
حزب الله سطر ملحمة استشهادية في أدق ظرف وأكثره حساسية في مواجهة العدوان. الإعلام الإسرائيلي
نفسه عبّر عن حضور كربلاء في علي الطاهر. كان هناك رهان على الاستسلام، وقد خاب رهان العدو
والمتعاونون معه. السلطة كانت تراهن على جرّ المقاومة للانخراط في آلية تنفيذ خطوات "الاتفاق الإطار" فلم تفلح.
صمد علي الطاهر أربعة أشهر رغم أطباق الحصار جواً وبراً ورغم تعرضه لأطنان المتفجرات والقذائف والغارات. بالغ العدو في استراتيجية الموقع ليرفع من شأن الإنجاز، لكنه لم يقدم صورة مقنعة حول ذلك.
دروس علي الطاهر مهمة في نمط المواجهة المتواصلة مع العدو. ولا شك أن الإسرائيلي سيتوقف ملياً أمام ألغازه، ولأننا غير معنيين بفك تلك الألغاز للعدو ولأصدقائه، آثرنا التزام الغموض في تلك الفترة، وسينكشف لاحقاً الكثير من عظَمة رجال المقاومة في علي الطاهر ودقة المواكبة لأدائهم.
- هل لا تزال «وحدة الساحات» جزءاً من استراتيجية حزب الله، أم أن التطورات في لبنان وغزة وسوريا وإيران دفعت الحزب إلى إعادة النظر في هذه المعادلة؟
"وحدة الساحات" بما هي وحدة فهم وتشخيص للعدو ولخيار مواجهته، على أن تتولى كل ساحة تقدير قدرتها على الإسهام والمشاركة وفق ظروفها بالمواجهة، فذاك ما أردناه من وحدة الساحات، خلافاً للتصور الصبياني الذي يذهب إليه البعض للسخرية من هذا المفهوم وازدراء من يلتزم به. "وحدة الساحات" بمفهومنا الذي أشرنا إليه، يترجم فعاليته يوماً بعد يوم ويؤثر إيجابياً في مواجهة مخططات الأعداء.
- قرار مجلس الوزراء في 2 آذار اعتبر النشاط العسكري والأمني لحزب الله خارج إطار الدولة وطالب بتسليم السلاح. كيف تتعاملون مع قرار صادر عن حكومة أنتم ممثلون في نظامها السياسي؟
خطأ السلطة في 2 آذار أنها كانت تعتبر البلاد في حالة
سلم مع العدو، ولم تكن تحس بأثر الخروقات الصهيونية لاتفاق 27/11/2024 طوال خمسة عشر شهراً، ولم تكن تأبه لنفاد صبر المقاومة والناس من تلك الخروقات، فلما ردّت المقاومة على تلك الخروقات تعاملت السلطة مع ذلك الرد على أنه قرار حرب اتخذته المقاومة ولم ترد أن تفهم السلطة أن الحرب كانت جارية من طرف الإسرائيلي على قدم وساق وسط صمت مريب من السلطة.
في لبنان بلد العجائب، العلامات البينية الداخلية تلحظ عدة اعتبارات. مراعاة الأمر الواقع هو الحاكم في الأغلب على التعامل، إيحاءً بالاستقرار ولو الشكلي.
- إذا فشلت المفاوضات، ما البديل الذي يطرحه حزب الله: العودة إلى المواجهة، أم الانتظار، أم إعطاء الدبلوماسية والدولة فرصة مفتوحة؟
إذا فشلت المفاوضات، وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة، فأمامنا خيارات مقدرة يمكن أن نتفاهم حولها.
- ما طبيعة العلاقة اليوم بين حزب الله وحركة أمل والرئيس نبيه بري؟ وهل لا تزال الثنائية الشيعية تعمل بالتماسك نفسه بعد كل التحولات التي حصلت؟
حزب الله وحركة أمل في أحسن حال، ولن تنجح كل محاولات الدس للتفريق بينهما.
- بعد الرسائل الإيجابية الصادرة من القيادة السورية الجديدة تجاه حزب الله، هل يمكن أن تعود العلاقة بين الحزب وسوريا؟
نأمل ونتمنى كل الخير للبنان ولسوريا.
- ماذا يريد حزب الله من رئيس الجمهورية تحديداً؟ وأين يقع الخلاف معه: في ملف السلاح، أم إدارة الجنوب، أم مفهوم السيادة وقرار الحرب والسلم؟
يريد منه أن يحكم وفق نص الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وأن يحفظ الوحدة الوطنية في مواقفه وعلاقاته المحلية والدولية.