16 مليون طلقة ذخيرة.. من الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني (صور)

صدر عن السفارة الأميركية في ، البيان التالي:



على مدى السنوات الماضية، قدّمت أكثر من 800 مليون من المساعدات العسكرية إلى لتعزيز جاهزيته وقدراته على المدى .



ويشكّل تسليم 16 مليون طلقة ذخيرة مثالًا إضافيًا على هذا الالتزام المستمر بدعم سيادة ، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية، وتعطيل تسهيل أنشطة الإرهاب.



وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بدعم والجيش اللبناني في تعزيز ، وحماية المدنيين، وتوفير الخدمات، وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائمين.