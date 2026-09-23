"ما بعد اليونيفيل" على طاولة رجي ونظيرته الإيرلندية

وأعرب رجّي عن قلق من تداعيات الفراغ الذي قد تخلّفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجدّدًا تمسّك بوجود دولي في الجنوب.



كما تناول اللقاء اتفاق الإطار الموقّع مع برعاية أميركية، وشرح رجّي أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثّل في استمرار إسرائيل في اعتداءاتها من جهة، ورفض التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.



وخلال اللقاء أثارت الإيرلندية مسألة مقتل جنود من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام ، مستفسرةً عن مآل التحقيقات، وعمّا إذا جرت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات