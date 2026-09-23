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محليات

"ما بعد اليونيفيل" على طاولة رجي ونظيرته الإيرلندية

2026-09-23 | 16:14
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&quot;ما بعد اليونيفيل&quot; على طاولة رجي ونظيرته الإيرلندية
"ما بعد اليونيفيل" على طاولة رجي ونظيرته الإيرلندية

وعقد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي اجتماعًا مع وزيرة الخارجية والدفاع والتجارة الأيرلندية هيلين ماكنتي، جرى خلاله البحث في الأوضاع في لبنان والصيغ المقترحة لما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل".

وأعرب رجّي عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ الذي قد تخلّفه مغادرة قوات حفظ السلام، مجدّدًا تمسّك الحكومة اللبنانية بوجود دولي في الجنوب.

كما تناول اللقاء اتفاق الإطار الموقّع مع إسرائيل برعاية أميركية، وشرح رجّي أن التحديات التي تواجه تنفيذه تتمثّل في استمرار إسرائيل في اعتداءاتها من جهة، ورفض حزب الله التعاون مع قرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة من جهة أخرى.

وخلال اللقاء أثارت الوزيرة الإيرلندية مسألة مقتل جنود من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات حفظ السلام ، مستفسرةً عن مآل التحقيقات، وعمّا إذا جرت محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات
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محليات

لبنان

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"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي
18:05

"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأشار الرئيس سلام إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

18:05

"ما بعد اليونيفيل".. محور اللقاء بين سلام ووزير الخارجية الروسي

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.

وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر التطورات في لبنان والمنطقة.

وأشار الرئيس سلام إلى أهمية استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ويضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

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