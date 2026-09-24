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محليات

من 278 إلى 366 متراً.. 3 بواخر عملاقة في مرفأ بيروت (فيديو)

2026-09-24 | 03:52
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من 278 إلى 366 متراً.. 3 بواخر عملاقة في مرفأ بيروت (فيديو)

في مشهد تشغيلي استثنائي يعكس تنامي قدرات مرفأ بيروت ودوره في حركة النقل البحري والتجارة، استقبل المرفأ ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel خلال يوم واحد، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وقد رست البواخر الثلاث على الرصيف 16 يوم الأربعاء الواقع فيه 23 أيلول 2026، وهي:

CMA CGM D’ARTAGNAN، بطول 366 متراً

MSC SARA ELENA، بطول 300 متر.

CMA CGM MOZART، بطول 278 متراً.

ويشكّل هذا المشهد دليلاً على قدرة مرفأ بيروت على مواصلة العمل بكفاءة عالية، واستقبال السفن العملاقة ومناولتها، بما يعكس التطور المستمر في جهوزيته التشغيلية بالتنسيق والتعاون مع CMA beirut Terminal.

كما يعكس جانباً من المسار التطويري المستمر منذ عدة أشهر، بالتوازي مع مشاريع التوسعة والتحديث الجارية، في إطار ترسيخ موقعه كبوابة بحرية رئيسية للبنان والمنطقة، وتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
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