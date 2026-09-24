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محليات

3 أشهر بلا راتب.. موظفو بلدية بعلبك يرفعون الصوت

2026-09-24 | 04:39
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3 أشهر بلا راتب.. موظفو بلدية بعلبك يرفعون الصوت
3 أشهر بلا راتب.. موظفو بلدية بعلبك يرفعون الصوت

نفذ عمال ومستخدمو وموظفو وشرطة بلدية بعلبك اعتصامًا أمام مبنى البلدية في ساحة السرايا، للمطالبة برفع الغبن عنهم وإنصافهم، ودفع رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ ثلاثة أشهر.

وقالوا إن "الديون تراكمت عليهم، ولم يتمكنوا من دفع إيجارات بيوتهم، أو تسجيل أولادهم في المدارس، ولا تحضير المونة البيتية، كما أن فصل الشتاء على الأبواب مع مع يستلزمه من محروقات".




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