عن برنامج الإيواء.. نائب "حزب الله": سنُعلن في الوقت المناسب!

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن قوة المقاومة وثباتها وتضحياتها، وصمود شعبها مع قوة المعادلة الإقليمية التي ترسمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي التي ستدفع في النهاية إلى الخروج من أرضنا، وإلى عودة أهلنا وإعادة إعمار القرى والبلدات المهدمة، لأنه مهما حاول البعض فصل عن أوضاع المنطقة، فلا يمكن أن يحدث ذلك، لأن الأمور متشابكة مع بعضها البعض، وهذا لا يعني أن تحل ايران محل الدولة ، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية دعت السلطة في لبنان لتفاوض عن نفسها مع الاستفادة من مظلة مذكرة التفاهم".



وقال: هذا المسار الآن موجود، رغم كل ما حصل من تعقيدات، ويجب أن يستفيد منه ، ونحن نعلّق آمالًا كبيرة عليه، وما نسمعه دائماً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هو أن لبنان سيبقى البند الأول في أي اتفاق إيراني أميركي، وبالثبات والصمود والتضحية وبالاستناد إلى القوة الإيرانية، يمكن أن نحقق النتيجة، مع أن إيران لا تنتظر منّا إسناداً لها، وإنما نحن من يستند إلى إيران، التي لو تخلّت عن البند الأول المتعلق بلبنان، لأبرمت اتفاقاً مع ، ولكنها تعلّق هذا الاتفاق بسبب إصرارها على هذا البند.

وخلال حفل تأبيني، شدد النائب فضل الله على أنه عندما يكون هناك حكومة في لبنان، فهي المسؤولة عن شعبها وعن كل مواطن على أرضها مهما كانت أسباب الحرب، سواء كنّا معها أو معارضة لها، علماً أن لديها الإمكانات والقدرات المالية والاقتصادية، وبدل أن تصرف هذه الإمكانات في مواضع في غير أماكنها، يمكنها أن تُسخّر جزءاً من الإمكانات لموضوع إعادة الإعمار والإيواء ولدعم النازحين، وهذه مسؤولية أساسية على الحكومة، ومهما كان الخلاف معها، سنحمّلها المسؤولية، ونحن نعمل من خلالها والمجلس النيابي، لتوفير ما أمكن من موارد مالية لأجل هذا الملف.



وأضاف: أما بالنسبة إلينا على مستوى ، فهذا هو الشغل الشاغل لنا، وهذه هي القضية الإنسانية المركزية التي نعمل عليها، وعندما يكون هناك توفّر لهذه الإمكانيات المالية، سيعلن حزب الله عن برنامجه في هذا الشأن بمعزل عمّا يمكن أن تقدمه الحكومة، أي أن موضوع الإيواء على الأقل في المرحلة الأولى، هو أولوية الأولويات، وعندما يصبح هناك توقيت عن هذا البرنامج، فإن قيادة حزب الله لن تتأخر في الإعلان عنه بشكل علني، ونقول لأهلنا لأن هذه قضيتنا الإنسانية الشرعية والأخلاقية والمركزية التي تتوازى مع جهدنا في الميدان.



وقال النائب فضل الله: إن كل ما نسمعه في الإعلام على المستوى الداخلي اللبناني، هو هامشي، ولا تأثير فعلي له، فمعركتنا هي مع ، وهي من أجل التحرير والحماية، وقضيتنا هي الجنوب، وعندما نحبط هذا المشروع الإسرائيلي، فإن كل الذي نراه في الداخل، سيتغيّر، وفي حال تفاهم الإيرانيون والأميركيون أو الإيرانيون والسعوديين، سنرى أن البلد صار في مكان آخر، ولكن في المقابل لو اجتمع كله، لن يستطيع أن يزحزح شعبنا ومقاومتنا عن أهدافها ولا عن سلاحها ولا عن حقها ولا عن قضيتها، لأنها تستند إلى عناصر قوة حقيقية، ولا نتكل ولا نعتمد على الخارج، الذي حينما يساعدنا، فإنه يساعدنا من أجل قضيتنا، وأما الخارج الذي ينتمون إليه البعض، فهو يقف معهم ليستخدمهم كأدوات في إطار مشروعهم التخريبي في المنطقة.



ولفت فضل الله إلى أن "السلطة في لبنان ذهبت إلى اتفاق لم تستطع أن تحصل منه على إنجاز واحد، وهي في داخلها محبطة لأنها لم تحصل على شيء، و" " لن تعطيها شيء وكذلك أميركا، وعليه، فإن حقنا نسترجعه بقوة شعبنا ومقاومتنا وتضحيات شهدائنا".