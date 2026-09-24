أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

وشدد الوزير الحجار على "ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية، لا سيما في بيروت
ومحيط طريق مطار رفيق الحريري
الدولي – بيروت، بما يضمن سلامة
المواطنين ويعزز الاستقرار، إلى جانب مواصلة التشدد في ضبط مخالفات السير وتنظيم حركة المرور".
وفي إطار متابعته للملفات المناطقية، استقبل الوزير الحجار، على التوالي، النواب أمين شري، فيصل
الصايغ ووليد البعريني، وتناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب شؤون مناطقهم والقضايا التي تعني المواطنين فيها.
كذلك عقد الوزير الحجار اجتماعا مع محافظ عكار عماد
لبكي حضره وفد من بلديات عكارية، واستمع إلى مطالبهم.