أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

تابع والبلديات الحجار الوضع الأمني في البلاد مع لقوى الأمن الداخلي رائد عبدالله، الذي أطّلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.



وشدد الوزير الحجار على "ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية، لا سيما في ومحيط طريق مطار الدولي – بيروت، بما يضمن المواطنين ويعزز الاستقرار، إلى جانب مواصلة التشدد في ضبط مخالفات السير وتنظيم حركة المرور".



وفي إطار متابعته للملفات المناطقية، استقبل الوزير الحجار، على التوالي، النواب أمين شري، الصايغ ووليد البعريني، وتناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب شؤون مناطقهم والقضايا التي تعني المواطنين فيها.

كذلك عقد الوزير الحجار اجتماعا مع محافظ عكار لبكي حضره وفد من بلديات عكارية، واستمع إلى مطالبهم.