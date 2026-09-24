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محليات

أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

2026-09-24 | 08:43
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أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية
أمن بيروت ومحيط المطار.. على طاولة وزير الداخلية

تابع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، الذي أطّلعه على التدابير والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والنظام.

وشدد الوزير الحجار على "ضرورة رفع مستوى الإجراءات الأمنية، لا سيما في بيروت ومحيط طريق مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بما يضمن سلامة المواطنين ويعزز الاستقرار، إلى جانب مواصلة التشدد في ضبط مخالفات السير وتنظيم حركة المرور".

وفي إطار متابعته للملفات المناطقية، استقبل الوزير الحجار، على التوالي، النواب أمين شري، فيصل الصايغ ووليد البعريني، وتناولت اللقاءات الأوضاع العامة في البلاد، إلى جانب شؤون مناطقهم والقضايا التي تعني المواطنين فيها.
 
كذلك عقد الوزير الحجار اجتماعا مع محافظ عكار عماد لبكي حضره وفد من بلديات عكارية، واستمع إلى مطالبهم.
 
 
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