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محليات

"شباك صيد غير قانونية".. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)

2026-09-24 | 08:21
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&quot;شباك صيد غير قانونية&quot;.. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)
"شباك صيد غير قانونية".. ماذا يحصل في البقاع؟ (صور)

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي:

أطلقت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي أوسع حملة ميدانية لضبط شباك الصيد غير القانونية، شملت عددًا من المناطق والبساتين والسهول في البقاع، وذلك في إطار مكافحة إبادة الطيور، ولا سيّما باستخدام الشباك التي تُنصب كمصائد تحاصرها وتعيق مسارات هجرتها، وتتسبّب في نفوق أعداد كبيرة منها وإبادة أسرابها، وتحوّل مواسم الهجرة إلى مجازر بحقّها، بما يهدّد التنوّع البيولوجي ويُخلّ بالتوازن البيئي ويستنزف الثروة الطبيعية ويحرم سماء لبنان من طيوره.

وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة، نفّذت قوّة من المفرزة المذكورة عمليات دهم في جرود بلدة عرسال، وسهول بلدات اللبوة، ورأس بعلبك، وجديدة الفاكهة، وجبولة، ومشاريع القاع، وماسا، والناصرية، لضبط شباك الصيد المنصوبة بشكل غير قانوني.

 وقد أسفرت هذه العمليات عن ضبط شباك لصيد الطيور بلغت مساحتها الإجمالية /20،640/ مترًا مربعًا.

وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد هويّة عدد من المتورّطين، والعمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم.

وتمّ تسليم المضبوطات إلى القطعات المعنية، فيما لا يزال التحقيق مستمرًّا، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وتجدّد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دعوتها إلى المواطنين لعدم التردّد في المساهمة في مكافحة الصيد الجائر والانتهاكات التي تطال الطيور المهاجرة، والإبلاغ عن المخالفين عند مشاهدتهم، وذلك من خلال توثيق المخالفات بالصور أو مقاطع الفيديو وإرسالها عبر خدمة “بلّغ”، بغية متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، أو من خلال الاتصال بغرفة العمليات على الرقم /112/.
 
 
 
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