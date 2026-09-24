بري يدعو اللجان إلى جلسة مشتركة.. ماذا في جدول الأعمال؟

- اقتراح قانون عادي يرمي الى إنشاء نقابة
الزامية الجمعية لاختصاصيي المهن البصرية في لبنان
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- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6092 تاريخ 16/1/2020 الرامي
لإنشاء نقابة مهنية إلزامية للكيميائيين المجازين في لبنان.
- مشروع القرار القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 تاريخ 19/9/2025 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2687 تاريخ 19/3/2026 الرامي إلى طلب الموافقة على قانون الغابات والمراعي.
- اقتراح القانون الرامي إلى تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الاجتماعي.