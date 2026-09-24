بري يدعو اللجان إلى جلسة مشتركة.. ماذا في جدول الأعمال؟

دعا لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة، وتكنولوجيا المعلومات، إلى جلسة مشتركة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 ايلول 2026 وذلك لدرس جدول الأعمال الأتي: