في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!

طلبت ، بناء على البلاغ رقم 10299، الذي أصدره محافظ القاضي مروان عبود، من كل "المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والخدماتية، لا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمستشفيات والجامعات والمدارس والمراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، رمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها حصراً بين الثامنة مساء والثانية عشرة ليلا.

