في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!

كما طلبت "حصر أوقات تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل للمؤسسات المذكورة أعلاه بين الخامسة صباحا والسابعة صباحا"، مؤكدة أنه "يمنع منعا باتا رمي النفايات أو وضعها على الأرصفة والطرق أو بجانب المستوعبات خارج الأوقات المحددة أعلاه. كما يمنع إجراء عمليات تفريغ البضائع خارج التوقيت المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وأشارت إلى أنها "اعتمدت الحمرا
منطقة نموذجية لتطبيق المعايير الجديدة بصورة صارمة، في خطوة تهدف إلى اختبار فعالية هذه الإجراءات وتقييم نتائجها ميدانيا، وتمهيدا لتقييم النتائج ودراسة إمكان تعميم التجربة على سائر شوارع العاصمة
".
وتمنت من جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات "التعاون والتزام مضمون هذا البلاغ، حفاظا على النظافة العامة والصحة والسلامة العامة، وصوناً للمظهر الحضاري لمدينة بيروت
".
وكلف المحافظ عبود في بلاغه "فوج حرس مدينة بيروت ومصلحة النظافة العامة وسائر الأجهزة المختصة في البلدية متابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".