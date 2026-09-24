أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!

2026-09-24 | 10:32
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!
في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!

طلبت بلدية بيروت، بناء على البلاغ رقم 10299، الذي أصدره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، من كل "المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والخدماتية، لا سيما المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمستشفيات والجامعات والمدارس والمراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، التزام رمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها حصراً بين الثامنة مساء والثانية عشرة ليلا.

كما طلبت "حصر أوقات تفريغ البضائع والتحميل والتنزيل للمؤسسات المذكورة أعلاه بين الخامسة صباحا والسابعة صباحا"، مؤكدة أنه "يمنع منعا باتا رمي النفايات أو وضعها على الأرصفة والطرق أو بجانب المستوعبات خارج الأوقات المحددة أعلاه. كما يمنع إجراء عمليات تفريغ البضائع خارج التوقيت المحدد، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

وأشارت إلى أنها "اعتمدت الحمرا منطقة نموذجية لتطبيق المعايير الجديدة بصورة صارمة، في خطوة تهدف إلى اختبار فعالية هذه الإجراءات وتقييم نتائجها ميدانيا، وتمهيدا لتقييم النتائج ودراسة إمكان تعميم التجربة على سائر شوارع العاصمة".

وتمنت من جميع المواطنين وأصحاب المؤسسات "التعاون والتزام مضمون هذا البلاغ، حفاظا على النظافة العامة والصحة والسلامة العامة، وصوناً للمظهر الحضاري لمدينة بيروت".

وكلف المحافظ عبود في بلاغه "فوج حرس مدينة بيروت ومصلحة النظافة العامة وسائر الأجهزة المختصة في البلدية متابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
مقالات ذات صلة
في بيروت.. رمي النفايات بـ موعد محدد!

محليات

بيروت

الحمرا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلام من نيويورك: نريد وجودًا دوليًّا تحت مظلة أممية
سلام يلتقي الشرع في نيويورك

اقرأ ايضا في محليات

"ترشيح سفير جديد لـ ايران في لبنان".. ماذا دار بين سلام وبزشكيان؟
12:05

"ترشيح سفير جديد لـ ايران في لبنان".. ماذا دار بين سلام وبزشكيان؟

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

12:05

"ترشيح سفير جديد لـ ايران في لبنان".. ماذا دار بين سلام وبزشكيان؟

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026