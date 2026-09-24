"ترشيح سفير جديد لـ ايران في لبنان".. ماذا دار بين سلام وبزشكيان؟

عقد الدكتور نواف سلام اجتماعاً مع رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور والمغتربين يوسف رجي ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وشدد الرئيس سلام على أن دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.



وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة.



وقال الرئيس سلام: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو". كما دعا إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان.



وأكد الرئيس سلام أن الأولوية هي لانسحاب الكامل من الأراضي ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.