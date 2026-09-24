"ترشيح سفير جديد لـ ايران في لبنان".. ماذا دار بين سلام وبزشكيان؟

وشدد الرئيس سلام على أن لبنان
دفع ثمناً باهظاً من أمنه واستقراره واقتصاده، وأنه لا يريد أن يكون ساحة
لصراعات إقليمية أو لتبادل الرسائل.
وأوضح أن العلاقة بين لبنان وإيران تاريخية بين البلدين والشعبين، وأن لبنان يتطلع إلى فتح صفحة جديدة
فيها وبناء علاقة سليمة من دولة إلى دولة، تقوم على احترام سيادة كل منهما واستقلاله، وعدم التدخل في شؤون الآخر، وعلى المصالح المشتركة.
وقال الرئيس سلام: "نتمنى لإيران وشعبها كل الخير والأمن والاستقرار والازدهار والنمو". كما دعا إيران
إلى ترشيح سفير جديد لها في لبنان.
وأكد الرئيس سلام أن الأولوية هي لانسحاب إسرائيل
الكامل من الأراضي اللبنانية
ووقف اعتداءاتها، وللمضي في بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها.