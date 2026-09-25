البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!

رأى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، أن هناك متغيرات كبيرة تحصل، ومواجهة كبيرة نحن في داخلها، وأما من يتحدث عن الاستقواء بالخارج، فعليه أن يعلم أن من يستقوي اليوم في لبنان بالخارج، هو من يستقوي بالأميركي ويستفيد من الإسرائيلي، لأن من يهجم على لبنان هو الإسرائيلي بدعم وتسليح من الأميركي، فيما إيران تقول للسلطة في لبنان استفيدوا من المظلة الإقليمية ومن أي اتفاق محتمل مع أميركا الذي يتضمن في بنده الأول انسحاب العدو الإسرائيلي من لبنان، ووقف إطلاق النار.