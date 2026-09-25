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محليات

البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!

2026-09-25 | 01:52
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البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!
البنزين يسجل ارتفاعاً جديداً.. إليكم أسعار المحروقات!

أصدرت وزارة الطاقة الاسعار الجديدة للمحروقات، على الشكل التالي:

95: 2845.000 (+11000)
98: 2863.000 (+11000)
DL: 2771.000 (-52000)
Gz: 1249.000 (00000)


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