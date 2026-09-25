هل كنتم من ضحاياه؟ قوى الأمن تعمّم صورة موقوف "رامي الحجارة"

الحاقًا لبلاغنا السّابق المتعلّق بتوقيف الشّخص الذي كان يقوم بعمليّات رمي الحجارة على سيّارات المواطنين من فوق جسر المدينة الرياضيّة – ، والتي أدّت إلى وفاة المواطن محمد (مواليد عام 1975).

بناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف

(ع. ف. من مواليد عام 1998، لبناني)

وتطلب مِمَّن تعرّض لأفعال مماثلة أو أي جرم آخر، التّوجّه إلى / فرع التّحقيق، الكائن في المقر العام في الأشرفيّة، أو الاتّصال على الخطّ السّاخن 1788 العائد للشّعبة المذكورة، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.