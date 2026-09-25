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محليات

بعد إلغاء موعدهم مع وزيرة التربية.. بيان لمتقاعدي اللبنانية

2026-09-25 | 13:12
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بعد إلغاء موعدهم مع وزيرة التربية.. بيان لمتقاعدي اللبنانية
بعد إلغاء موعدهم مع وزيرة التربية.. بيان لمتقاعدي اللبنانية

فوجئت لجنة الأساتذة المتعاقدين بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً مع معالي وزيرة التربية والتعليم العالي، في وقتٍ كان الأساتذة ينتظرون فيه أجوبة طال انتظارها حول ملف التفرّغ. إنّ هذا الإلغاء، في هذا التوقيت بالذات، رسالة سلبية لا يمكن السكوت عنها.

 
فالجامعة اللبنانية، الجامعة الوطنية، تمرّ بمرحلة خطيرة من الاضطراب، وتعيش شللاً تامّاً مع انطلاقة العام الجامعي، حيث إنّ الأساتذة ما زالوا مستمرين بالإضراب عن كافة الأعمال الأكاديمية والإدارية حتى إقرار ملف التفرّغ، ما يهدّد مصير الجامعة بأساتذتها وطلابها على حدّ سواء. وفي ظلّ هذا الفراغ، يُترك الأستاذ المتعاقد في المجهول، ويأتي إلغاء الموعد ليعمّق القلق ويضاعف الشعور بالتجاهل.
لقد صبر الأساتذة المتعاقدون طويلاً، وحملوا الجامعة في أصعب الظروف، ولم يلقوا سوى الوعود والمماطلة. ولم يعد مقبولاً على الإطلاق هذا التعاطي مع حقوقهم.
 وعليه فإن لجنة الأساتذة المتعاقدين: 
أولاً : تطالب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بإدراج ملف تفرّغ قابل للإقرار على جدول أعمال أول جلسة تُعقد بعد عودته سالماً من الخارج.
ثانياً : تدعو كافة الأساتذة للمشاركة في الاعتصام الحاشد أمام وزارة التربية والتعليم العالي نهار الأربعاء الواقع فيه 30 أيلول 2026، الساعة 11 ظهراً.
ثالثاً : تحيي الزميلات والزملاء الذين أثبتوا، بحرصهم وثباتهم على موقف الإضراب، أنهم يشكلون جميعاً جسماً واحداً لا يمكن لأحد بعد اليوم الاستهتار به وبحقوقه المشروعة، وتؤكد أن الإضراب ما زال مستمراً بثبات وقوة حتى إقرار ملف التفرّغ.
إنّ كرامة الأستاذ المتعاقد ومستقبل الجامعة الوطنية خطّ أحمر، ولن يقبل الاساتذة المتعاقدون بعد اليوم أن يبقى مصيرهم رهينة الانتظار. من هنا، تناشد اللجنة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع لحسم وإنهاء معاناة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وذلك بإقرار ملف التفرّغ في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء.
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