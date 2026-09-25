مصادر دبلوماسية للجديد: زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك كانت ناجحة سواء من حيث مستوى اللقاءات التي عقدها أو لجهة مشاركته إلى جانب عدد من رؤساء الدول