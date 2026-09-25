مصادر دبلوماسية للجديد: خطاب سلام كان هادئًا وواضحًا وأرسى تحوّلًا في العلاقة مع إيران عبر طلب تعيين سفير جديد في بيروت

مصادر دبلوماسية للجديد: اقترح الإسرائيليون لاحقًا أثينا مكانًا للمفاوضات فقرأ لبنان هذا الاقتراح كمحاولة لضرب العلاقة مع تركيا في وقت كان فيه الرئيس سلام يستعد للتوجّه إلى أنقرة لتعزيز هذه العل