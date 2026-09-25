مصادر سياسية للجديد: حضور لبنان بوفد متكامل ترك انطباعًا إيجابيًا في الداخل والخارج

مصادر سياسية للجديد: اللافت في رد الرئيس سلام بأن "معالجة أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة والجيش اللبناني حصراً" هو رسالة إلى الداخل والخارج باستعداد الجيش لتولي معالجة عقدة منشأة علي الطاهر