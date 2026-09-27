معلومات الجديد: السفير سيمون كرم يتوجه الاسبوع المقبل إلى الفاتيكان لاجراء سلسلة لقاءات مهمة في إطار متابعة المفاوضات اللبنانية - الاسرائيلية

الرئيس عون اطّلع من رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم على مداولات الاجتماعات التي عقدت في روما الأسبوع الماضي بين الوفود اللبنانية والاميركية والاسرائيلية وزوده بتوجيهاته للمرحلة المقبلة