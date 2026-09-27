"هل تنتظرون وفاة جديدة".. إضراب رومية يتصاعد!

يواصل أكثر من 400 سجين في المبنى (ب) بسجن إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الخامس عشر، احتجاجاً على تجميد ، ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة إلى 41، فيما نُقل سجين إضافي إلى المستشفى فجر ، وسط أجواء مشحونة داخل السجن.