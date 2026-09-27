لا عيش كريم بوجود سلاح "حزب الله".. موقف جديد لـ جعجع

قال " اللبنانية" عبر الشاشة، خلال قداس في القبيات لراحة أنفس ، حيث توجه إلى أهالي : "من بعد كل ما حصل أصبح واضحاً لماذا استشهدوا. هؤلاء ماتوا لنصل نحن إلى هنا، من حيث بناء الدولة الحرة والسيدة والمستقلة".



وأكد أن "النضال سيستمر بالوسائل السلمية للوصول إلى أهداف الاستشهاد، وليكون لدينا بلد نستطيع العيش فيه بكل مواطنة"، مضيفاً: "لقطنا طرف الطريق ونتوجه بالطريق الصحيح باتجاه الحلم، ويبقى أن تكون سرعة التنفيذ، ونحن نضغط بشكل مستمر لتحقيق ذلك".



وشدد على أن "الدولة هي المكلفة الدفاع عن شعبها"، معتبراً أن "من دون ذلك تكون نهاية "، وقال: "لا يمكن أن نتخيل أي عيش طالما لا يزال سلاح موجوداً".



وفي ملف قانون العفو العام، قال إن "هناك مظلومين فقط لأنهم ناصروا الثورة "، مضيفاً: "صار تظلم كثير في لبنان، ولذلك سرنا بقانون العفو العام".



وتوجه جعجع إلى أهالي عكار، مؤكداً أن هذه المنطقة حُرمت كثيراً، «ولكن حتماً التعويض آتٍ»، داعياً إلى إنصافها ووضعها في صلب الاهتمام الوطني والإنمائي. كما خاطب القواتيين، مذكراً بأنهم حُرموا في ظل النظام السوري من إقامة هذه المناسبات الوطنية والوفائية.