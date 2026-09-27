في ذكرى نصرالله الثانية.. تحضيرات وترقّب عند الضريح (شاهد الفيديو)

نعيم قاسم: حاضرون للحوار ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة بأنها خارجة عن القانون

نعيم قاسم: حاضرون للحوار ولكن كيف نحاور من حكم على المقاومة بأنها خارجة عن القانون