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2026-09-27 | 14:09
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متري لـ "وهلق شو": ليس سرا ان المفاوضات مع إسرائيل متعثرة وهناك خشية لدى اللبنانيين ألا تكون هذه المفاوضات مجدية
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