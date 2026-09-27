متري لـ "وهلق شو": الرئيس سلام سيطرح مع روبيو أيضاً مطلب لبنان تشكيل قوة دولية تحل مكان اليونيفيل في الجنوب اضافة الى دعم الجيش اللبناني

سلام: لضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم دون الاتفاق على قوةٍ دولية جديدة تحل مكانها وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ