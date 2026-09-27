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معلومات الجديد: لا صحة لما يتم تداوله عبر هيئة البث الاسرائيلية عن اتصال السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة بالسفير الإسرائيلي بعد عملية دهس ابنه في الضفة الغربية
2026-09-27 | 12:15
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معلومات الجديد: لا صحة لما يتم تداوله عبر هيئة البث الاسرائيلية عن اتصال السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة بالسفير الإسرائيلي بعد عملية دهس ابنه في الضفة الغربية
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محليات
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لبنان يدخل مرحلة حساسة.. والمفاوضات في "ثلاجة" الانتظار المفتوح! (النهار)
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