معلومات الجديد: لا صحة لما يتم تداوله عبر هيئة البث الاسرائيلية عن اتصال السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة بالسفير الإسرائيلي بعد عملية دهس ابنه في الضفة الغربية