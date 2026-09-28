الجميّل لـ نعيم قاسم: أنتم من جررتم لبنان إلى حرب و "إنتو هجمتوا ما قاومتوا"

ردت النائبة ندى البستاني على تصريح للنائب غسان حاصباني حول إلغاء الرسوم على المحروقات، فكتبت: "لمين تحديداً عم ترفعوا الصوت؟للحكومة؟ للوزير؟ ولا لحالكن؟ الوزير تابع لإلكن، والقرار أُقرّ بمجلس الوزراء وإنتو ممثّلين فيه. وإذا الوزير كان "متحفّظ"، ليش ركض مضّي القرار؟ التحفّظ مش إنجاز، ولا بيعفي من المسؤولية!"
كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن مخالفة أقدم عليها أحد مطاعم الفروج الشهيرة، وبحسب صور حصل عليها موقع قناة "الجديد"، اختار فرع هذا المطعم في منطقة الغازية، جزءا من الأملاك العامة الواقعة ضمن استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني موقعاً لتركيب مولّد كهربائي خاص، وكأن إشغال الملك العام والتصرف به أصبحا من ملحقات المطعم.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.