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محليات

"رجعت الشتوية".. إلى متى سترافقكم الأمطار؟

2026-09-28 | 04:54
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&quot;رجعت الشتوية&quot;.. إلى متى سترافقكم الأمطار؟
"رجعت الشتوية".. إلى متى سترافقكم الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا، يؤدي الى هطول أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد. 

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، تهطل امطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية ، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر. 

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة و تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد احيانا. 

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، كما تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق و رعد.
 
 
 
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