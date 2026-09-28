"رجعت الشتوية".. إلى متى سترافقكم الأمطار؟

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
طقس خريفي متقلب نسبياً يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي مركزه جنوب غرب تركيا
، يؤدي الى هطول أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد.
معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس
بين 22 و 32 م° ، بيروت
24 و32 م°، زحلة
بين 16 و 32 م°.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، تهطل امطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية ، مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة، ومن المتوقع أن تتكاثف الغيوم ليلاً مع احتمال هطول بعض الامطار.
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة و تهطل امطار متفرقة يرافقها برق ورعد احيانا.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، كما تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق و رعد.