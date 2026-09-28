إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة.. تذكير من المالية

ذكرت ، في بيان، المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة بقرب بدء المهلة القانونية لتقديم التصاريح الدورية العائدة للفصل الثالث من العام 2026 وتسديد الضريبة المتوجبة بنتيجتها والمحددة من ٣٠/٩/٢٠٢٦ الى ٣١/١٠/٢٠٢٦.

