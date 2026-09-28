أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
11:38
إشارات حمراء قبل الاغتيال.. ما لم يتوقعه السيد نصر الله (يديعوت أحرونوت)
07:24
إجلس 3 دقائق يومياً مع الحمير.. واكتشف الفرق "بالمزاج"!
06:47
"البوشار".. لا تتناولوه قبل النوم!
03:56
تصريح النائب سامي الجميل من بعبدا
03:07
صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟
محليات
هنا بيروت-الحلقة الكاملة- 28-09-2026
2026-09-28 | 10:54
A-
A+
هنا بيروت-الحلقة الكاملة- 28-09-2026
مقالات ذات صلة
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 27-09-2026
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 25-09-2026
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 16-09-2026
هنا بيروت-الحلقة الكاملة- 28-09-2026
محليات
لبنان
هنا بيروت
رومية
العودة الى الأعلى
الطيران الحربي نفّذ غارات عدّة منذ الساعة 5 فجرًا على مناطق مختلفة في جنوب لبنان
هدوء سياسي مخادع.. هل يغامر نتيناهو قبل الانتخابات؟ (تقرير)
اقرأ ايضا في محليات
13:10
مصادر متابعة للجديد عن مشاركة نائب المدير العام لأمن الدولة في ذكرى اغتيال نصر الله: الأجهزة الأمنية كانت قد كلّفت ضباطاً بتمثيلها رسمياً في المناسبة فور تلقي الدعوة قبل أن يُلغى التكليف عشية إحيائها
13:10
مصادر متابعة للجديد عن مشاركة نائب المدير العام لأمن الدولة في ذكرى اغتيال نصر الله: الأجهزة الأمنية كانت قد كلّفت ضباطاً بتمثيلها رسمياً في المناسبة فور تلقي الدعوة قبل أن يُلغى التكليف عشية إحيائها
13:06
مصادر سياسية للجديد عن المفاوضات: بات شبه محسوم ترحيل التفاوض اللبناني–الإسرائيلي إلى مطلع العام المقبل وقد يمتد التأجيل حتى شباط إذا ربط الملف بالانتخابات ونتائجها
13:06
مصادر سياسية للجديد عن المفاوضات: بات شبه محسوم ترحيل التفاوض اللبناني–الإسرائيلي إلى مطلع العام المقبل وقد يمتد التأجيل حتى شباط إذا ربط الملف بالانتخابات ونتائجها
13:05
مصادر سياسية للجديد: المظلة العربية والدولية تضع الحكومة في مأمن فيما يتمسك الرئيس بري بالحكومة والتوازنات القائمة في مرحلة لا تحتمل أي اهتزاز داخلي
13:05
مصادر سياسية للجديد: المظلة العربية والدولية تضع الحكومة في مأمن فيما يتمسك الرئيس بري بالحكومة والتوازنات القائمة في مرحلة لا تحتمل أي اهتزاز داخلي
يحدث الآن
محليات
13:10
مصادر متابعة للجديد عن مشاركة نائب المدير العام لأمن الدولة في ذكرى اغتيال نصر الله: الأجهزة الأمنية كانت قد كلّفت ضباطاً بتمثيلها رسمياً في المناسبة فور تلقي الدعوة قبل أن يُلغى التكليف عشية إحيائها
محليات
13:06
مصادر سياسية للجديد عن المفاوضات: بات شبه محسوم ترحيل التفاوض اللبناني–الإسرائيلي إلى مطلع العام المقبل وقد يمتد التأجيل حتى شباط إذا ربط الملف بالانتخابات ونتائجها
محليات
13:05
مصادر سياسية للجديد: المظلة العربية والدولية تضع الحكومة في مأمن فيما يتمسك الرئيس بري بالحكومة والتوازنات القائمة في مرحلة لا تحتمل أي اهتزاز داخلي
اخترنا لكم
محليات
11:53
سلام التقى روبيو في واشنطن.. وهذا ما طلبه
محليات
11:38
إشارات حمراء قبل الاغتيال.. ما لم يتوقعه السيد نصر الله (يديعوت أحرونوت)
محليات
10:42
الجيش يعثر على جهاز تجسّس إسرائيلي ويفكّكه في جنوب لبنان (صور)
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-09-26
في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!
09:47
مراسل الجديد من واشنطن: وصول الرئيس سلام إلى وزارة الخارجية الأميركية للقاء روبيو
2026-09-25
مقدمة النشرة المسائية 25-09-2026
2026-09-22
بعد "رمي الحجارة" على السيارات.. قرار لوزير الداخلية
2026-08-26
"الفن أخذ من روحي وصحتي".. داليا مبارك تعلن اعتزالها رسميًا
2026-09-17
وزارة الاقتصاد تعلن رفع سعر ربطة الخبز.. فكم بلغت؟
بالفيديو
بالفيديو
12:25
سيارة "ملاهي" بشوارع بيروت؟.. الجديد تدقق (فيديو)
10:54
هنا بيروت-الحلقة الكاملة- 28-09-2026
09:55
سجناء يتقاضون آلاف الدولارات.. خفايا من رومية (فيديو)
07:19
رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل
06:05
رؤوس منخفضة وشارات سوداء.. إيرلندا تحرج إسرائيل بثلاثية نظيفة (فيديو)
03:56
تصريح النائب سامي الجميل من بعبدا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
04:54
"رجعت الشتوية".. إلى متى سترافقكم الأمطار؟
محليات
04:54
"رجعت الشتوية".. إلى متى سترافقكم الأمطار؟
محليات
02:59
الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟
محليات
02:59
الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟
محليات
07:11
ترقب لرفع "بدل النقل".. كم سيبلغ؟
محليات
07:11
ترقب لرفع "بدل النقل".. كم سيبلغ؟
محليات
07:19
رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل
محليات
07:19
رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل
عربي و دولي
03:07
صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟
عربي و دولي
03:07
صاروخ نحو تجربة غير مسبوقة.. ماذا سيحدث؟
محليات
00:45
من الليل حتى الصباح.. ماذا جرى في الجنوب؟
محليات
00:45
من الليل حتى الصباح.. ماذا جرى في الجنوب؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026