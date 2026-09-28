بالصور- في الروشة وبعلبك.. أسلحة وذخائر حربية ومخدرات

صدر عن البيان التالي:

بتاريخ 26 / 9 / 2026، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة – ، بعد عملية رصد ومتابعة ، المواطن (م.م.) والسوري (ز.ن.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، ترويع المواطنين، تعاطي المخدرات، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي، وكمية من المخدرات وأدوات تُستخدم في أعمال السرقة والسلب.



كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في حي الشراونة وبلدة الكنيسة - ، وأوقفت المواطنين: (ع.ع.ز.)، (ع.م.ز.)، (ع.ز)، (م.ح.م.)، لحيازتهم أسلحة حربية، والسوري (ا.ح.) لتجوله داخل الأراضي دون أوراق قانونية. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.