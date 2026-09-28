بالصور- في الروشة وبعلبك.. أسلحة وذخائر حربية ومخدرات

بتاريخ 26 / 9 / 2026، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة الروشة
– بيروت
، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية
، المواطن (م.م.) والسوري (ز.ن.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، ترويع المواطنين، تعاطي المخدرات، وضُبط في حوزتهما مسدس حربي، وكمية من المخدرات وأدوات تُستخدم في أعمال السرقة والسلب.
كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في حي الشراونة وبلدة الكنيسة - بعلبك
، وأوقفت المواطنين: (ع.ع.ز.)، (ع.م.ز.)، (ع.ز)، (م.ح.م.)، لحيازتهم أسلحة حربية، والسوري (ا.ح.) لتجوله داخل الأراضي اللبنانية
دون أوراق قانونية. وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص.