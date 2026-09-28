الطاقة والبنى التحتية على طاولة سلام ورئيس مجموعة البنك الدولي

وتناول الاجتماع سبل تأمين مزيد من الدعم والتمويل للمشاريع ذات الأولوية في ، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية، إضافة إلى التحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي.

وأثار سلام أهمية العمل على تطوير مشاريع الربط والتكامل الإقليمي في مجالي البنى التحتية والطاقة.

وحضر الاجتماع المديرة العامة للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي، والمدير العام للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) تسوتومو ياماموتو، والمدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي الملا، إلى جانب ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جو صدي، وسفيرة لبنان لدى الأميركية ندى حمادة معوض.