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محليات

سلام يلتقي بيسنت.. وواشنطن تشدد على تعطيل شبكات إيران وحزب الله

2026-09-28 | 23:59
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سلام يلتقي بيسنت.. وواشنطن تشدد على تعطيل شبكات إيران وحزب الله
سلام يلتقي بيسنت.. وواشنطن تشدد على تعطيل شبكات إيران وحزب الله

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقر وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، بحضور وزير المالية ياسين جابر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ندى حمادة معوض.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين لبنان والولايات المتحدة، حيث عرض الرئيس سلام التقدم الذي أحرزته الحكومة في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، والخطوات التي تعمل على استكمالها لمعالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء القطاع المصرفي.

كما تناول البحث مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتعاون مع البنك الدولي، حيث طلب سلام دعم الولايات المتحدة لجهود لبنان في إحراز تقدم في هذين المسارين، وتأمين الدعم اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي.

وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الحكومة في مكافحة الاقتصاد النقدي والحد من استخدام النقد خارج النظام المالي، وتعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، رابطًا ذلك بأهمية تنفيذ إصلاحات جوهرية في القطاع المالي اللبناني واستعادة الثقة بالنظام المصرفي.
سلام يلتقي بيسنت.. وواشنطن تشدد على تعطيل شبكات إيران وحزب الله

محليات

أميركا

لبنان

سلام

حزب الله

إيران

إصلاحات

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Aljadeed
الرئيس سلام خلال لقائه الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: نجاح مشروع الحكومة يقاس بقدرتها على بناء بلد يستطيع الشباب أن يروا فيه فرصة لمستقبلهم لكي تصبح العودة إلى لبنان "خياراً لا تضحية"
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