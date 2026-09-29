سلام يلتقي بيسنت.. وواشنطن تشدد على تعطيل شبكات إيران وحزب الله

التقى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقر وزارة الخزانة الأميركية في ، بحضور ياسين جابر وسفيرة لدى الأميركية ندى حمادة معوض.

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الاقتصادية والمالية بين والولايات المتحدة، حيث عرض الرئيس سلام التقدم الذي أحرزته الحكومة في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، والخطوات التي تعمل على استكمالها لمعالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء القطاع المصرفي.



كما تناول البحث مسار المفاوضات مع والتعاون مع البنك الدولي، حيث طلب سلام دعم لجهود لبنان في إحراز تقدم في هذين المسارين، وتأمين الدعم اللازم لتنفيذ برنامج الإصلاح والتعافي الاقتصادي.



وتطرق اللقاء كذلك إلى جهود الحكومة في الاقتصاد النقدي والحد من استخدام النقد خارج النظام المالي، وتعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني وتعزيز اندماجه في النظام المالي الدولي.



وفي هذا السياق، شدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعطيل الشبكات المالية التابعة لإيران وحزب الله، رابطًا ذلك بأهمية تنفيذ إصلاحات جوهرية في القطاع المالي اللبناني واستعادة الثقة بالنظام المصرفي.