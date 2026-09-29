سلام للشباب اللبناني: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين

التقى رئيس نواف سلام مجموعة من والمهنيين اللبنانيين في واشنطن، في لقاء جمع أعضاء من النادي اللبناني في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخريجي الإنترناشونال كولدج (IC) والجامعة الأميركية في (AUB)، إلى جانب مجموعة من الشباب اللبنانيين العاملين في قطاعات ومؤسسات مختلفة في الأميركية.



وفي مستهل اللقاء، رحّب علي حلاوي، النادي اللبناني في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالرئيس سلام، مشيراً إلى ما يملكه اللبنانيون العاملون في المؤسستين من خبرات في الاقتصاد والحوكمة والمالية والتنمية، ومؤكداً استعدادهم لوضع هذه الخبرات في خدمة ومؤسساته.



، قال الرئيس سلام إنه أصر خلال زيارته إلى واشنطن على لقاء الشباب اللبناني والاستماع إليهم، ولا سيما أولئك الذين غادر كثير منهم لبنان للدراسة أو بحثاً عن فرص للعمل وتحقيق طموحاتهم.





وأكد أن نجاح مشروع الحكومة لا يقاس فقط بعدد القوانين أو المشاريع، بل بقدرتها على بناء بلد يستطيع أن يروا فيه مجدداً فرصة لمستقبلهم، مشدداً على أن واجب الدولة ليس أن تطلب منهم العودة قبل أن تقوم هي بواجباتها، بل أن تعمل لكي تصبح العودة إلى "خياراً لا تضحية".

وشدد الرئيس سلام على أن الشباب اللبناني لا يطلب المستحيل، بل دولة تحترم مواطنيها، وتتيح لهم النجاح بكفاءاتهم بعيداً عن الواسطة والمحسوبيات، وتوفر قضاءً موثوقاً واقتصاداً يتيح الفرص وإدارة تحترم المواطن ووقته.



وأكد أن مشروع بناء الدولة يقوم على مسارين متلازمين: الإصلاح الحقيقي من الداخل، والسيادة الكاملة للدولة على جميع أراضيها، مشدداً على أنه "لا دولة بجيشين، ولا دولة بقرارين"، وأن الحكومة ماضية في الإصلاح وبسط سلطة كامل أراضيها.



وتوقف سلام عند تنوع المشاركين في اللقاء، من مختلف المناطق والطوائف والخلفيات، معتبراً أن هذه الصورة هي التي يجب أن يشبهها لبنان: بلد تكون فيه الهوية أساساً جامعاً، ولا تحدد فيه الطائفة أو المنطقة أو العلاقات حق المواطن أو مستقبله.



ودعا الشباب اللبناني في الخارج إلى البقاء جزءاً من لبنان من خلال أفكارهم وخبراتهم وعلاقاتهم واستثماراتهم، وإلى محاسبة الحكومة على العمل والنتائج لا على الوعود، قائلاً: "حاسبونا عالشغل، حاسبونا عالنتيجة".



وختم سلام بالتأكيد أن الشباب اللبناني في الخارج ليس "الجيل الذي خسره لبنان"، بل "جزء من الجيل الذي لازم يرجّع يبنيه"، وأن لبنان الذي تسعى الحكومة إلى بنائه يجب أن يشبه شبابه: شاباً، طموحاً، منفتحاً، متنوعاً، بلا حواجز بين ناسه، ويتطلع إلى .